Salvini: nostri programmi non cambiano per convenienza

Roma, 27 apr. - "I nostri programmi, a differenza di altri, non cambiano a seconda delle convenienze. Ridurre le tasse, tagliare un po' di burocrazia, mandare in pensione le persone dopo 41 anni di lavoro, per me rimangono delle priorità". Lo ha scritto il leader della Lega Matteo Salvini su facebook da dove rilancia le sue ultime iniziative elettorali in Friuli Venezia Giulia.

"Domenica, ogni voto in più alla Lega serve per vincere in Friuli Venezia Giulia e per vincere in tutta Italia!", ha aggiunto.