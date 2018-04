Derivati Mps, Profumo: sorpreso ma dimostrerò correttezza operato

Roma, 27 apr. - "Sono sorpreso ma confermo con determinazione di essere sereno per le scelte fatte in Mps. Dimostreremo di aver sempre operato correttamente nell'interesse dell'istituto e dei suoi azionisti, peraltro in stretta collaborazione con Banca d'Italia e Consob, e riconfermo la mia totale fiducia nella magistratura". Questo sarebbe il commento di Alessandro Profumo, secondo quanto riportano fonti vicine al manager, dopo aver appreso del rinvio a giudizio insieme a Fabrizio Viola per presunte irregolarità contabili che avrebbero caratterizzato i bilanci di Mps compresi tra il 2012 e il primo semestre 2015.