Governo, Martina: su M5S scelta difficile, serve tutto il partito

Roma, 27 apr. - "Penso che in particolare la radicalità di ciò che è accaduto il 4 marzo ci debba portare a sfidare, non di certo arrenderci. E vorrei pensare che un grande partito come il nostro lo possa fare con la sua visione forte del futuro dell`Italia e con le sue priorità per i cittadini. Senza subalternità. Senza abiure. Senza pregiudizi. Ho grande rispetto per le opinioni di tutti su questo snodo, sono opinioni legittime di fronte a una scelta molto difficile. Ascolto chi non la pensa come me. Prego tutti di discuterne e rifletterci avendo sempre a cuore l`unità del PD e della nostra comunità. Ragioniamoci insieme. C`è davvero bisogno di tutto il PD". Così il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, in un post su Facebook.