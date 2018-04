Tajani: Europa preoccupata di governo non affidabile

Trieste, 27 apr. - "In Europa sono preoccupati di un Governo che non sia affidabile e capace di affrontare i problemi dell'Italia che sono anche quelli dell'Europa". Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, oggi a Trieste per una visita elettorale.

"Occorre insistere sul rispetto della volontà dei cittadini", ha aggiunto. Il centrodestra "è qualcosa che non può essere diviso perché a qualcuno interessa andare a Palazzo Chigi. Andare al Governo significa servire i cittadini e non sedersi su una poltrona e dire 'sono arrivato primo'", ha concluso.