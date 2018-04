Sole24Ore, Fossa: ogni decisione su Radiocor sarà discussa con Cdr

Milano, 27 apr. - "Per correttezza dobbiamo ricordare che Radiocor perde circa 3 milioni di euro all'anno e un cda che ha tra i suoi compiti anche quello di impegnarsi affinchè la società sia messa in sicurezza deve cercare di intervenire su tutte le attività dell`azienda. E' per questo che abbiamo iniziato la societarizzazione di Radiocor". Così il presidente del Sole 24 Ore, Giorgio Fossa, durante l'assemblea di bilancio della società ha replicato all'intervento di un rappresentante del comitato di redazione di Radiocor Plus, l'agenzia di stampa del gruppo specializzata nell'informazione in tempo reale, che aveva definito "scellerata" la decisione di societarizzare Radiocor "relegandola in una nuova società creata ad hoc. Un vero e proprio dietro-front rispetto alle decine di dichiarazioni e comunicati ufficiali arrivati nei mesi precedenti, tutti concordi nell'individuare in una sempre maggiore integrazione all'interno del gruppo il futuro strategico dell'azienda".

Al rappresentante sindacale - che ha rilevato tra l'altro il fatto che non è stato presentato alcun piano editoriale nè strategico industriale e che "i vertici escludono che al momento siano in corso trattative con potenziali partner" chiedendo ai vertici del gruppo di fornire ogni dettaglio disponibile sul progetto di scorporo di Radiocor Plus - Fossa ha replicato: "Abbiamo iniziato la societarizzazione di Radiocor, ma è chiaro che qualsiasi altre operazione eventuale dovrà passare al vaglio del cda e degli organi societari e essere sottoposta anche al sistema sindacale, per cui al momento opportuno sarete informati e se si andrà avanti qualsiasi decisione verrà discussa preventivamente con voi".