Altitornante: MIlano violenta, rimpatri più veloci e più controlli

Milano, 27 apr. - "Ogni giorno almeno un nuovo caso di aggressione. Il racconto della notte tra giovedì e venerdì è un bollettino di guerra: rissa in via Padova, dove è morto un uomo, un altro morto in via Settembrini per rapina e una studentessa accoltellata all'addome vicino a Stazione Centrale. Qualcuno sostiene che la paura dei milanesi sia una percezione e cerca di nascondere una situazione sempre più al limite". È il commento del Sottosegretario regionale, Fabio Altitonante, coordinatore di Forza Italia a Milano.

"Le rapine sono sempre più efferate, gli aggressori sono pronti a tutto e, quasi sempre, sono stranieri. Ecco il risultato di una politica sbagliata sull'accoglienza, che ha portato nella nostra città, senza alcun controllo, gente che non ha nulla da perdere - prosegue in una nota Altitonante - La politica che governa Milano ha fallito. Anche quest'anno pensa a organizzare sfilate per chiedere più immigrati, ma non si preoccupa della sicurezza dei cittadini che dovrebbe rappresentare. Per questa ragione, chiediamo al prefetto di Milano di velocizzare i rimpatri di coloro che non dovrebbero neppure trovarsi qui e di aumentare i controlli sul territorio".

"Mentre in Comune la sinistra organizza tavolate multietniche per 50mila immigrati, in città vediamo omicidi, accoltellamenti e rapine. La notte appena passata - commenta in un'altra nota Silvia Sardone, consigliere comunale di Forza Italia - sarà ricordata a lungo ed è piuttosto indicativa del far west che ormai caratterizza Milano da tempo. Due stranieri uccisi in rapine e risse, una studentessa rapinata e accoltellata da 2 immigrati sono episodi gravissimi che descrivono una città allo sbando, insicura, dove sempre più balordi stranieri sono disposti a uccidere pur di rubare. Dopo la brutale violenza ai danni di un anziano di pochi giorni fa, questi nuovi crimini ci fanno comprendere in pieno che la Milano multietnica e pro accoglienza che vuole la sinistra fa solo aumentare i delinquenti in città".

"Non meraviglia - prosegue Sardone - che i 2 omicidi siano stati fatti in via Padova e zona Stazione Centrale dove ormai gli stranieri sono padroni e dove violenze, rapine, risse e spaccio sono una costante quotidiana. Cosa aspettano a Palazzo Marino prima di intervenire? Perchè per loro parlare di sicurezza è sempre un fastidio e mai una priorità? Sala e i suoi assessori hanno sempre dipinto Milano come grande città internazionale che vuole prendere Londra o New York come esempi. Hanno avuto ragione, per una notte (e non solo) la nostra città ha superato in violenze le "prestigiose" metropoli che vorremmo copiare"