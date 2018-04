Derivati Mps, gup Milano: Viola e Profumo a processo

Milano, 27 apr. - L'ex amministratore delegato di Mps, Fabrizio Viola, e l'ex presidente, Alessandro Profumo (ora alla guida di Leonardo) finiscono sotto processo per le presunte irregolarità contabili che avrebbero caratterizzato i bilanci della banca senese compresi tra il 2012 e il primo semestre 2015. Lo ha deciso il gup di Milano, Alessandra Del Corvo, che ha rinviato a giudizio i due manager per falso in bilancio e aggiotaggio. La conferma arriva da fonti legali presenti all'udienza di questa mattina. A processo, insieme a loro, anche l'ex presidente del consiglio sindacale, Paolo Salvadori, ma solo per falso in bilancio. Il giudice milanese lo ha, infatti, prosciolto dall'accusa di aggiotaggio. Per loro il processo prenderà il via il prossimo 17 luglio davanti ai giudici della seconda sezione penale di Milano. La procura, che con i pm Mauro Clerici, Stefano Civardi e Giordano Baggio si era vista respingere una richiesta di archiviazione (fu il gip Livio Cristofano a disporre l'imputazione coatta per i tre manager) aveva chiesto il proscioglimento di tutti i tre imputati. Richiesta non accolta dal giudice Del Corvo che ha mandato a giudizio anche banca Mps, imputata ai sensi della legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa di società per reati commessi da propri dirigenti.

Sotto accusa è finita la contabilizzazione a bilancio dei derivati Alexandria e Santorini, sottoscritti rispettivamente con la tedesca Deutsche Bank e la giapponese Nomura. Derivati che sarebbero state contabilizzati tra il 2012 e il primo semestre 2015 come operazioni in titoli di Stato.