Governo, Martina: da Salvini e soci 50 giorni di caos

Roma, 27 apr. - "Abbiamo terminato il giro di consultazioni con il presidente Fico. Siamo arrivati a questo dopo 50 giorni di caos, tira e molla e veleni tra le forze che il 4 marzo hanno prevalso. Siamo arrivati a questo non certo per colpa nostra. Salvini e soci che cercano di fare la morale dovrebbero solo tacere ora. È stato giusto fino a qui ribadire con coerenza e nettezza che l`onore e l`onere della prova spettasse a loro. Ma loro non ce l`hanno fatta, offrendo solo ambiguità. Ci hanno dato 50 giorni di proclami senza un passo concreto per il Paese". Così il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, in un post su Facebook.