Microsoft Batte stime mercato, ma non convince Azure. Titolo -1%

New York, 26 apr. - Microsoft ha pubblicato conti trimestrali sopra le attese, sia nei ricavi che negli utili, ma non convince gli investitori, che puniscono il titolo nel dopo mercato a causa di una crescita meno veloce della piattaforma cloud Azure. Nel dettaglio, nel terzo trimestre fiscale del 2018 Microsoft ha messo a segno ricavi per 26,8 miliardi di dollari contro i 23,21 dello stesso periodo del 2017, in aumento del 16%. Gli analisti si attendevano 25,77 miliardi. Per quanto riguarda gli utili netti, Microsoft ha registrato 7,4 miliardi di dollari, 95 centesimi ad azione, contro 5,5 miliardi del 2017, o 70 centesimi ad azione, con un rialzo del 35%. Il consensus era fissato a 85 centesimi ad azione.

Il colosso fondato da Bill Gates sta trasformandosi da un gruppo completamente dipendente dall'andamento di Windows a un colosso del cloud in grado di competere con Amazon: nonostante questo il business di Azure è salito del 93%, un ottimo risultato ma in flessione rispetto al 98% del trimestre precedente, cosa che ha preoccupato Wall Street. (segue)