Unicredit: Mezzalira Investment Group acquisisce Sitland -2

Verona, 27 apr. - "Fin dal primo giorno in cui sono entrato a far parte del mondo dell'arredo ho sempre sentito parlare di Sitland. - ha sottolineato Gianmaria Mezzalira, fondatore e CEO di Mezzalira Investment Group - Un nome importante in questo settore, riconosciuto per il design, la qualità e l'affidabilità. L'entrata nel Gruppo, da un lato consolida la gamma prodotti e le sinergie produttive e distributive, dall'altro crea nuove opportunità per Sitland di affermarsi anche nei progetti contract, in cui la soluzione completa di arredo è elemento determinante. Raccolgo con Sitland un'altra sfida nell'ambito del design, con un'altra eccellenza tutta italiana".

"Con quest'operazione UniCredit prosegue il proprio ruolo di supporto accanto ai protagonisti del Made in Italy che intendono intraprendere percorsi di crescita sostenibili. - ha evidenziato Sebastiano Musso, Regional Manager Nord Est di UniCredit -. I colleghi del segmento Corporate della Banca, guidato qua a Nord Est da Andrea Del Moretto, hanno saputo instaurare un dialogo proficuo con la controparte, fornendo così una risposta efficace e tempestiva, un supporto su misura che ci ha permesso di accompagnare il Gruppo Mezzalira in questa ambiziosa operazione".