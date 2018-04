Unicredit: Mezzalira Investment Group acquisisce Sitland

Verona, 27 apr. - Aumentare, nell'ambito dello stesso Gruppo societario, quelle sinergie strategiche in un settore competitivo come quello dell'arredamento. Con quest'obiettivo Mezzalira Investment Group Spa (MIG) ha portato a termine l'acquisizione di Sitland, produttore italiano leader di sedute per ufficio e contract.

L'operazione, che consentirà a MIG di diversificare ulteriormente un'ampia offerta che già oggi comprende, tra gli altri, gli storici brand `Jesse' (arredo casa), `Sinetica' (arredo ufficio) e Rotaliana (illuminazione di design), è stata completata con il supporto di UniCredit. Sitland, azienda fondata nel 1977 a Vicenza, grazie ad un'offerta variegata fatta di sedute per l'ufficio, la collettività, multifunzione, divani e poltrone per contract e spazi d'attesa o per la casa, poltrone per auditorium e teatri, oltre che di collezioni di complementi d'arredo come pouf e tavolini di design, ha chiuso il 2017 con un giro d'affari di oltre 21 milioni di euro, con una quota di export dell'85%. Quella annunciata oggi è l'ultima acquisizione di una serie iniziata da MIG nel 2016 con la società Sinetica Industries Srl e che ha portato alla creazione di un polo del mobile di fascia medio-alta che oggi occupa 400 persone e raggiunge con i propri prodotti 80 Paesi nel mondo. (Segue)