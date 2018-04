Governo: Savino (FI), Fico? Più esplorato che esploratore

Roma, 27 apr. - "Visto che Pd e M5s se ne sono date di santa ragione durante tutta la passata legislatura e che la maggioranza dei parlamentari democratici continua anche in queste ore ad esprimersi contro l`accordo di governo con i grillini, c`è da chiedersi se il presidente Fico, parlando di esito positivo del suo mandato esplorativo e di dialogo avviato tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, si sia espresso da esploratore o piuttosto da esplorato, in vista magari di un governo istituzionale affidato ad un soggetto terzo. Appare evidente, infatti, che non ci sono le condizioni per far nascere un governo M5S-Pd". Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia.