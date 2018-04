Summit Coree, ecco il testo della Dichiarazione di Panmunjom

Roma, 27 apr. - Nel terzo summit intercoreano, un evento storico per la Penisola, è stata firmata una dichiarazione congiunta definita 'Dichiarazione di Panmunjom per la pace, la prosperità e l'unificazione della Penisola coreana'. Sitratta di un documento importante, perché solennemente i due leader hano dichiarano che 'nhon ci sarà èpiù guerra' nella Penisola coreana.

Ecco il testo:

'Durante questo periodo importante di trasformazione storica nella Penisola coreana, riflettendo sulla durevole aspirazione del popolo coreano per la pace, la prosperità e l'unificazione, il presidente Moon Jae-in della Repubblica di Corea e il presidente della Commissione affari statali della Repubblica democratica popolare di Corea Kim Jong Un hanno tenuto un Summit intercoreano presso la 'Casa della pace' a Panmunjom il 27 aprile 2018.

I due leader hanno solennemente dichiarato di fronte a 80 milioni di coreani e all'intero mondo che non vi sarà più guerra nella Penisola coreana e che è iniziata una nuova era di pace.

I due leader, condividendo il fermo impegno a portare a una rapida fine il retaggio della Guerra fredda della permanente divisione e del conflitto, per affrontare con audacia una nuova era di riconciliazione nazionale, pace e prosperità e per migliorare coltivare le relazioni intercoreane in una maniera più attiva, dichiarano in questo storico sito di Panmunjom quanto segue:

1

La Corea del Sud e del Nord ristabiliranno le relazioni di sangue del popolo e porteranno avanti la futura co-prosperità e unificazione guidata dai coreani facilitando un avanzamento complessivo e fondativo delle relazioni intercoreane. Migliorare e coltivare le relazioni intercoreane è il desiderio prevalente dell'intera nazione e la richiesta urgente dei tempi, che non può essere rimandata ulteriormente.

1) La Corea del Sud e del Nord hanno affermato il principio che determineranno il destino della nazione coreana di comune accordo e hanno concordato di portare avanti questo momento per il miglioramento delle relazioni intercoreane con una piena realizzazione di tutti gli accordi esistenti e le dichiarazioni adottate tra le due parti finora.

2) La Corea del Sud e del Nord hanno concordato di tenere dialogo e negoziati in vari campi, compreso quelli ad alto livello, e di prendere misure attive per la realizzazione degli accordi raggiunti al Summit.

3) La Corea del Sud e del Nord hanno concordato di aprire un ufficio di collegamento congiunto con rappresentanti residenti sui due lati della regione di Gaesong per realizzare strette consultazioni tra le autorità e per migliori scambi e cooperazione tra i popoli.

4) La Corea del Sud e del Nord hanno concordato d'incoraggiare una più attiva cooperazione, scambi, visite e contatti a tutti livelli per ringiovanire il senso di riconciliazine nazionale e di unità. Tra Nord e Sud le due parti incoraggeranno l'atmofera d'amicizia e cooperazione realizzando attivamente vari eventi congiunti in date che hanno uno speciale significato per entrambi, Corea del Sud e del Nord, come il 15 giugno, in cui i partecipanti a tutti i livelli, compresi i governi centrali e elocali, i parlamenti, i partiti politici e le organizzazioni della società civile saranno cinvolti. Sul fronte internazionale, le due parti concordano di dimostrare la loro saggezza, talento e solidarietà collettivi, partecipando congiuntamente agli eventi sportivi internazionali come i Giochi asiatici del 2018.

5) La Corea del Sud e del Nord hanno concordato d'impegnarsi a risolvere rapidamente le questioni umanitarie risultate dalla divisione della nazione e hanno convocato una riunione intercoreana della Croce rossa perché discuta e risolva varie questioni compresa la riunione delle famiglie separate. In questo senso Corea del Sud e del Nord hanno concordato di procedere con programmi di riunione per le famiglie separate in occasione del Giorno della liberazione nazionale del 15 agosto quest'anno.

6) La Corea del Sud e del Nord hanno concordato di realizzare i progetti precedentemente concodati nella Dichiarazione del 4 ottobre 2007 per promuovere una crescita economica bilanciata e la coprosperità della nazione. Come primo passo, le due parti hanno concordato di adottare passi pratici verso la connessione e la modernizzazione delle ferrovie e delle strade sul corridoio di trasporto est come tra Seoul e Sunuiju per il loro utilizzo.

2.

Corea del Sud e del Nord faranno sforzi congiunti per alleviare l'acuta tensione militare ed eliminare praticamente il pericolo della guerra nella Penisola coreana.

1) La Corea del Sud e del Nord hanno concordato di cessare completamente ogni atto ostile l'uno contro l'altro in ogni terreno, a partire da terra, aria e mare, che sono la fonte di tensione militare e conflitto. In questo senso, le due parti hanno concordato di trasformare la zona smilitarizzata in una zona di pace in un senso genuino, cessando dal primo maggio di quest'anno tutti gli atti ostili ed eliminando i loro mezzi, a partire dalle trasmissioni via altoparlanti e la distribuzione di volantini, nele aree lungo la linea di demarcazione militare.

2) La Corea del Sud e del Nord hanno concordato di mettere in campo uno schema pratico per trasformare le aree attorno alla Linea marittima nel Mar occidentale in una zona marittima di pace per prevenire scontri militari accidentali e garantire attività sicure si pesca.

3) La Corea del Sud e del Nord hanno concordato di adottare varie misure militari per garantire reciproche cooperazione, scambi, visite e contatti. Le due parti hanno concordato di avere frequenti incontri tra autorità militari, a partire dalle Riunione di ministri della Difesa, per discutere immediatamente e risolvere le questioni militari che emergano tra loro. A questo riguardo, le due parti hanno concordato di convocare colloqui a livello di generali a maggio.

3.

La Corea del Sud e del Nord coopererenno attivamente per stabilire un permanente e solido regime di pace nella Penisola coreana. Porre fine all'innaturale attuale stato di armistizio e stabilire un robusto regime di pace nella Penisola coreana è una missione storica che non deve essere rimandata ulteriormente.

1) La Corea del Sud e del Nord hanno ribadito l'Accordo di non aggressione, che preclude l'uso della forza in ogni forma l'uno contro l'altro, e hanno concordato di aderire strettamente all'accordo.

2) La Corea del Sud e del Nord hanno concordato di realizzare il disarmo in maniera graduale, in modo che la tensione militare sia alleviata e vi siano sostanziali progressi nella costruzione della fiducia militare.

3) Durante quest'anno che marca il 65mo anniversario dell'Armistizio, la Corea del Sud e del Nord hanno concordato di perseguire attivamente riunioni trilaterali, che coinvolgano le due Coree e gli Stati uniti, o quadrilaterali che coinvolgano le due Coree, gli Usa e la Cina, con l'obiettivo di dichiarare la fine della guerra e stabilire un permanente e solido regime di pace.

4) La Corea del Sud e del Nord hanno confermato l'obiettivo comune di realizzare, attraverso la completa denuclearizzazione, una Penisola coreana libera da armi nucleari. La Corea del Sud e del Nord hanno condiviso l'idea che le misure intraprese dalla Corea del Nord sono molto significative e cruciali per la denuclearizzazine della Penisola coreana e hanno concordato di onorare i loro rispettivi ruoli e responsabilità a questo riguardo. La Corea del Sud e del Nord hanno concordato di cercare attivamente il sostegno e la cooperazione della comunità internazionale per la denuclearizzazine della Penisola coreana.

I due leader hanno concordato, attraverso riunioni regolari e conversazioni telefoniche, di avere discussioni frequenti e sincere su questioni vitali per la nazione, per rafforzare la fiducia reciproca e impegnarsi congiutamente per rafforzare il momento positivo verso un continuo avanzamento delle relazioni intercoreane, della pace, della prosperità e dell'unificazione della Penisola coreana.

In questo contesto, il presidente Moon Jae-in ha concordato di visitare Pyongyang quest'autunno'.