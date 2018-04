Summit Coree, ecco il testo della Dichiarazione di Panmunjom -10

Roma, 27 apr. - I due leader hanno concordato, attraverso riunioni regolari e conversazioni telefoniche, di avere discussioni frequenti e sincere su questioni vitali per la nazione, per rafforzare la fiducia reciproca e impegnarsi congiutamente per rafforzare il momento positivo verso un continuo avanzamento delle relazioni intercoreane, della pace, della prosperità e dell'unificazione della Penisola coreana.

In questo contesto, il presidente Moon Jae-in ha concordato di visitare Pyongyang quest'autunno'.