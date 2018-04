Summit Coree, ecco il testo della Dichiarazione di Panmunjom -6

Roma, 27 apr. -

1) La Corea del Sud e del Nord hanno concordato di cessare completamente ogni atto ostile l'uno contro l'altro in ogni terreno, a partire da terra, aria e mare, che sono la fonte di tensione militare e conflitto. In questo senso, le due parti hanno concordato di trasformare la zona smilitarizzata in una zona di pace in un senso genuino, cessando dal primo maggio di quest'anno tutti gli atti ostili ed eliminando i loro mezzi, a partire dalle trasmissioni via altoparlanti e la distribuzione di volantini, nele aree lungo la linea di demarcazione militare.

2) La Corea del Sud e del Nord hanno concordato di mettere in campo uno schema pratico per trasformare le aree attorno alla Linea marittima nel Mar occidentale in una zona marittima di pace per prevenire scontri militari accidentali e garantire attività sicure si pesca. (Segue)