Summit Coree, ecco il testo della Dichiarazione di Panmunjom -5

Roma, 27 apr. -

6) La Corea del Sud e del Nord hanno concordato di realizzare i progetti precedentemente concodati nella Dichiarazione del 4 ottobre 2007 per promuovere una crescita economica bilanciata e la coprosperità della nazione. Come primo passo, le due parti hanno concordato di adottare passi pratici verso la connessione e la modernizzazione delle ferrovie e delle strade sul corridoio di trasporto est come tra Seoul e Sunuiju per il loro utilizzo.

2.

Corea del Sud e del Nord faranno sforzi congiunti per alleviare l'acuta tensione militare ed eliminare praticamente il pericolo della guerra nella Penisola coreana. (Segue)