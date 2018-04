Summit Coree, ecco il testo della Dichiarazione di Panmunjom -4

Roma, 27 apr. -

4) La Corea del Sud e del Nord hanno concordato d'incoraggiare una più attiva cooperazione, scambi, visite e contatti a tutti livelli per ringiovanire il senso di riconciliazine nazionale e di unità. Tra Nord e Sud le due parti incoraggeranno l'atmofera d'amicizia e cooperazione realizzando attivamente vari eventi congiunti in date che hanno uno speciale significato per entrambi, Corea del Sud e del Nord, come il 15 giugno, in cui i partecipanti a tutti i livelli, compresi i governi centrali e elocali, i parlamenti, i partiti politici e le organizzazioni della società civile saranno cinvolti. Sul fronte internazionale, le due parti concordano di dimostrare la loro saggezza, talento e solidarietà collettivi, partecipando congiuntamente agli eventi sportivi internazionali come i Giochi asiatici del 2018.

5) La Corea del Sud e del Nord hanno concordato d'impegnarsi a risolvere rapidamente le questioni umanitarie risultate dalla divisione della nazione e hanno convocato una riunione intercoreana della Croce rossa perché discuta e risolva varie questioni compresa la riunione delle famiglie separate. In questo senso Corea del Sud e del Nord hanno concordato di procedere con programmi di riunione per le famiglie separate in occasione del Giorno della liberazione nazionale del 15 agosto quest'anno. (Segue)