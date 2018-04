Summit Coree, ecco il testo della Dichiarazione di Panmunjom -2

Roma, 27 apr. - I due leader hanno solennemente dichiarato di fronte a 80 milioni di coreani e all'intero mondo che non vi sarà più guerra nella Penisola coreana e che è iniziata una nuova era di pace.

I due leader, condividendo il fermo impegno a portare a una rapida fine il retaggio della Guerra fredda della permanente divisione e del conflitto, per affrontare con audacia una nuova era di riconciliazione nazionale, pace e prosperità e per migliorare coltivare le relazioni intercoreane in una maniera più attiva, dichiarano in questo storico sito di Panmunjom quanto segue:

1

La Corea del Sud e del Nord ristabiliranno le relazioni di sangue del popolo e porteranno avanti la futura co-prosperità e unificazione guidata dai coreani facilitando un avanzamento complessivo e fondativo delle relazioni intercoreane. Migliorare e coltivare le relazioni intercoreane è il desiderio prevalente dell'intera nazione e la richiesta urgente dei tempi, che non può essere rimandata ulteriormente.(Segue)