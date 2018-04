Roma, 27 apr. - "Un governo con Salvini come azionista di riferimento ci porterebbe da Orban contro gli interessi italiani. Andate a vedere come quei paesi non hanno mai aiutato l`Italia su alcuni temi cruciali come quelli dell`immigrazione e scoprirete una grande verità dietro alla propaganda leghista". Così il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, a Roma uscendo dal Nazareno.