Ok Commissione Ue a piano d'investimento su autostrade italiane -3

Roma, 27 apr. - Nel contempo la proroga delle due concessione dovrebbe fornire ad Aspi e a Sias introiti sufficienti per finanziare investimenti di rilievo nel settore autostradale italiano. Nel caso di Aspi, le entrate generate dalla proroga della concessione dovrebbero consentire di portare a termine tempestivamente la cosiddetta "Gronda di Genova", una bretella che connette i collegamenti autostradali esistenti di Aspi attorno a Genova nonché una serie di ulteriori miglioramenti sulla rete Aspi, i cui lavori dovrebbero iniziare al più tardi entro gennaio 2020.

Nel caso di Sias, la proroga della concessione dovrebbe consentire a Sias di finanziare gli investimenti necessari a portare a termine l'autostrada Asti-Cuneo A33, anch'essa gestita da Sias. L'Italia abbrevierà inoltre di 13 anni la durata della concessione di Sias per l'autostrada Asti-Cuneo A33 e introdurrà massimali sugli eventuali aumenti dei pedaggi. L'Italia si è impegnata ad aprire entro il 2030 un bando di gara congiunto per entrambe le concessioni Sias interessate, ossia le autostrade Satap A4 Torino-Milano e Asti-Cuneo A33.

Infine, per garantire un sufficiente livello di concorrenza nel settore nazionale delle autostrade, l'Italia si è inoltre impegnata a lanciare entro il 2019 un bando di gara congiunto per una serie di concessioni distinte ma connesse gestite da SIAS (per le autostrade Satap A21 e Ativa), già scadute o prossime alla scadenza. L'Italia ha infine deciso di non portare avanti i piani iniziali intesi a prorogare le concessioni di altre autostrade gestite da Sias, come l'autostrada Cisa.

La Commissione ha ritenuto che le misure promuoveranno la crescita e sbloccheranno gli investimenti, limitando nel contempo l'impatto sugli utilizzatori delle autostrade coerentemente con le norme dell'Unione in materia di aiuti e di appalti pubblici. La proroga limitata delle concessioni e le misure di salvaguardia ridurranno al minimo le distorsioni della concorrenza in linea con le norme sugli aiuti di Stato e sugli appalti pubblici. Su questa base, conclude il comunicato, la Commissione ha approvato il piano italiano per le autostrade ai sensi delle norme dell'Unione.