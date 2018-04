Ok Commissione Ue a piano d'investimento su autostrade italiane -2

Roma, 27 apr. - La Commissione e le autorità italiane hanno collaborato strettamente per raggiungere questa soluzione che, si legge, stimola gli investimenti nel settore delle autostrade italiane coerentemente con le norme dell'Unione in materia di aiuti e di appalti pubblici. Le norme dell'Ue in quest'ambito hanno garantito che il sostegno dello Stato eviti eccessivi aumenti dei pedaggi per gli utilizzatori delle autostrade e una sovracompensazione dei concessionari, mantenendo nel contempo una concorrenza effettiva sul mercato.

Per quanto riguarda Aspi, la misura prevede una proroga quadriennale della concessione, fino al 2042. Anche nel caso di Sias, la misura prevede una proroga quadriennale della concessione, fino al 2030.

Entrambe le concessioni prevedono un massimale sui potenziali aumenti dei pedaggi a un livello sostenibile per gli utilizzatori delle autostrade; in linea di principio tali massimali non possono quindi superare il tasso di inflazione maggiorato dello 0,5%. Sono inoltre previste diverse salvaguardie intese a evitare che Aspi e Sias ricevano una sovracompensazione e a limitare le distorsioni della concorrenza.

Tra queste un massimale sull'importo che Aspi e Sias possono rispettivamente ottenere al termine della concessione vendendo i propri attivi; un meccanismo per evitare la sovracompensazione. In particolare, tale meccanismo stabilisce la remunerazione e il livello degli investimenti che Aspi e Sias devono rispettivamente effettuare,e prevede l'imposizione di sanzioni in caso di ritardi o di mancata realizzazione degli investimenti nonché una serie di requisiti particolareggiati intesi a bandire gare per la stragrande maggioranza delle opere infrastrutturali a valle, al fine di limitare le distorsioni della concorrenza.(Segue)