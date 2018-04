Ok Commissione Ue a piano d'investimento su autostrade italiane

Roma, 27 apr. - La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell'Ue sugli aiuti di Stato, i piani italiani per prorogare due concessioni autostradali e imporre un massimale ai pedaggi. Questo, secondo quanto riporta un comunicato dell'esecutivo comunitario, consentirà di sbloccare 8,5 miliardi di euro di investimenti, riducendo nel contempo l'impatto sugli utilizzatori e limitando le distorsioni della concorrenza.

"Sono lieta che, in stretta collaborazione con l'Italia, abbiamo trovato una soluzione che permetterà di effettuare investimenti essenziali nelle autostrade italiane, limitando nel contempo l'impatto sugli utilizzatori ed evitando una sovracompensazione delle imprese che gestiscono le autostrade", ha commentato la commissaria responsabile per la concorrenza, Margrethe Vestager. "L'Italia ha inoltre convenuto di indire a breve nuovi bandi di gara per diverse importanti concessioni autostradali al fine di garantire una vera concorrenza nel mercato".

La decisione della Commissione fa seguito all'accordo di principio raggiunto il 5 luglio 2017 fra la commissaria Vestager e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio. Il piano prevede in particolare la proroga di due importanti concessioni autostradali detenute da Autostrade per l'Italia (Aspi) e da Società Iniziative Autostradali e Servizi (Sias). La concessione Aspi copre la sua rete autostradale in Italia e la concessione Sias riguarda l'autostrada SATAP A4 Torino-Milano. Sias impiegherà inoltre le entrate generate dalla proroga della concessione per portare a termine l'autostrada Asti-Cuneo A33, anch'essa gestita da Sias.(Segue)