Governo, Orlando: se fallisce dialogo con M5S prepararci a voto

Roma, 27 apr. - Per Andrea Orlando se fallisce il tentativo di dialogo tra Pd e M5S non resta che prepararsi al voto: "L'altra ipotesi è stata già esplorata e una terza eventuale non riesco a vederla - ha detto a Circo Massimo su Radio Capital -, non credo che il Capo dello Stato manderebbe alle Camere un presidente incaricato che non ha preventivamente una maggioranza".

Secondo il leader della minoranza dem "se si riesce a fare qualcosa di buono" con il M5S allora sarà "un'opportunità politica"... "se ci sono le condizioni per una convergenza si apre uno scenario positivo per il Pd e per il paese se, come per molti, non ci sono queste condizioni non si può fare un governo a dispetto delle distanze che esistono, nè un governo purchè sia un governo se mancano i presupposti programmatici. Secondo me ora ci sono due punti: verificare se ci son le condizioni per aprire un dialogo, secondo come ci si prepara al voto".

Orlando si augura però che "il tavolo ci sia: sottrarsi alla richiesta di Mattarella sarebbe da irresponsabili. Poi sconta l`accordo sui temi: non è detto che debba esserci. Noi lo accetteremo solo se si fanno gli interessi del Paese".