Romania, presidente chiede dimissioni premier Dancila

Roma, 27 apr. - Il presidente della Romania Klaus Iohannis ha invitato oggi alle dimissioni il primo ministro Viorica Dancila dopo le polemiche scatenate dalla decisione del premier di spostare a Gerusalemme l'ambasciata in Israele.

"La signora Dancila non è all'altezza del compito di primo ministro della Romania e di conseguenza il governo sta diventando un peso per la Romania. Questo è il motivo per cui chiedo pubblicamente le dimissioni della signora Dancila," ha detto il presidente in una breve dichiarazione.

Il presidente ha denunciato di non essere stato informato del memorandum segreto in cui il governo anticipa l'intenzione di spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme.

"Questo è stato un grande errore, perché in politica estera, se stiamo parlando di documenti segreti, il presidente deve essere consultato" ha detto Johannis.

Il presidente della Romania non ha il potere istituzionale di 'licenziare' il primo ministro che può essere sfiduciato solo da un voto del parlamento.