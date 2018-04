Anmil: spezzare catena povertà-ignoranza-lavoro minorile

Roma, 27 apr. - "Quello degli infortuni sul lavoro è l'aspetto più grave ed estremo del fenomeno del lavoro minorile, già di per sé molto preoccupante per il nostro Paese. E' l'ultimo anello di quella catena povertà-ignoranza-lavoro minorile che occorre spezzare quanto prima con un programma urgente di interventi che pongano come obiettivo primario la diffusione capillare, soprattutto tra i giovanissimi e gli studenti, della responsabilità e della cultura della sicurezza". Ad affermarlo Franco Bettoni, presidente dell'Anmil, associazione che da sempre ha fatto della tutela degli infortunati e delle fasce sociali più deboli la propria bandiera.

"Purtroppo - ha aggiunto Bettoni - dati completi sugli infortuni occorsi a questa particolarissima categoria di lavoratori non sono disponibili, in quanto per i giovanissimi al di sotto dei 16 anni, che è l'età legale di accesso al lavoro, si tratta di lavoro irregolare che sfugge alle statistiche ufficiali. I dati più recenti diffusi da Inail, parlano di circa 6.000 infortuni sul lavoro occorsi a minori, ma si tratta soltanto di quella fascia di lavoratori legali di età 16-17 anni che vengono regolarmente denunciati dalle aziende; per gli altri, e sono certamente molti di più, i dati affondano nella immensa voragine del lavoro nero".