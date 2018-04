Governo, Toninelli: Di Maio premier lo chiedono nostri elettori

Roma, 27 apr. - "Di Maio premier condizione irrinunciabile? Non per noi ma per quanto accaduto il 4 marzo. Non sarebbe accettato dai nostri elettori un governo del M5S che non abbia Di Maio premier". Lo ha detto Danilo Toninelli, capogruppo M5S al Senato, a Circo Massimo su Radio Capital.

Toninelli ha parlato del dialogo con il Pd per la formazione del governo: "vgliamo realizzare un contratto di governo, sul modello tedesco. Aspettiamo la direzione del Pd. Se verranno al tavolo con noi cercheremo di scrivere nel dettaglio tutti i termini delle misure da realizzare", ha spiegato. Quanto poi ai malumori della base Toninelli è ottimista: "Si supera tutto con il metodo. Noi non rinneghiamo le nostra battaglie. Pensiamo solo che i cittadini sono molto più pragmatici: vogliono solo un miglioramento della qualità della vita".