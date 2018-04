Governo, Taverna (M5S) al Pd: proviamo insieme il futuro

Roma, 27 apr. - "Questo è un nuovo momento politico. Siamo impegnati a fare il meglio per il paese. Questa legge elettorale noi non l`abbiamo votata perché sapevamo che avrebbe portato a questa situazione. Ci stiamo rivolgendo al Pd in maniera seria. Ragioniamo per quello che serve al paese. Pensiamo al futuro. Berlusconi non è un interlocutore per un governo di cambiamento. Ha avuto il suo momento politico. Ma oggi abbiamo scelto altri interlocutori, prima la Lega e ora il Pd". Così Paola Taverna (M5S), vicepresidente del Senato, ai microfoni di Gioco a Premier (Rai Radio1).