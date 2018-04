Roma, 27 apr. - "`Salvini, io lasciare Berlusconi? Non accadrà`. Il leader della Lega si dimostra coerente con il voto espresso dagli elettori e leale con Berlusconi e Forza Italia. Un`altra pasta rispetto a Di Maio e ai suoi ridicoli `due forni`. Il centrodestra unito è una realtà forte e coesa, un`alleanza solida per il futuro del Paese e per dare risposte concrete agli italiani #bastateatrini". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.