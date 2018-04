Gb, brusca frenata della crescita, Pil I trim quasi al palo +0,1%

Roma, 27 apr. - Brusca frenata della crescita economica in Gran Bretagna in avvio di annata: il Pil del primo trimestre ha registrato un incremento limitato allo 0,1 per cento, il più tenue da 5 anni a questa parte. Secondo l'ufficio di Statistica Gb, che ha diffuso la stima preliminare, si tratta infatti del progresso più contenuto da quello registrato nel quarto trimestre del 2012.

In particolare si è assistito ad un netto rallentamento del manifattutriero. Nell'ultimo trimestre del 2017 il Pil Gb aveva segnato un più 0,4%.