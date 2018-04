Trenitalia: aumentano passeggeri e ricavi trasporto regionale -2

Roma, 27 apr. - Numerose le rotte interregionali che vedono aumentare viaggiatori e ricavi. Tra queste: Aosta - Chivasso +13,3%; Genova - Milano +4,4%; Udine - Venezia +2,2%; Bologna - Verona +7,8%; Ancona - Bologna +1,5%; Firenze - Perugia +5,2%; Grosseto - Roma +3,3%; Roma - Terni +3,9%; Perugia - Roma +3,9%; Campobasso - Roma +5,3%; Napoli - Potenza +8,9%.

Per gli spostamenti interni alla medesima regione, queste le rotte che hanno conosciuto gli aumenti più significativi: Bardonecchia - Torino +4,6%; Genova - Imperia +11,3%; Padova - Vicenza +10,2%; Trieste - Udine +6,5%; Bologna - Modena +0,8%; Ancona - Senigallia +5,7%; Firenze - Pisa +4,6%; Perugia - Terni +11%; Chieti - Pescara +4,6%; Campobasso - Isernia +1%; Bari - Lecce +8,3%; Civitavecchia - Roma +16,9% e Fiumicino - Roma (FL1) + 8,8%; Caserta - Napoli +22,4% e Napoli - Salerno +25,8%; Reggio Calabria - Rosarno +2,9%; Catania - Palermo +8,3%; Cagliari - Elmas Aeroporto +18,4%.

Un numero sempre maggiore di clienti regionali (+38% vs 2017) acquista biglietti e abbonamenti sui canali digitali, con un conseguente incremento dei ricavi del 48,1%. In particolare continua il successo dell`App Trenitalia che ha segnato un aumento dei ricavi dell`80,2%, e di utenti del 74,5%. In soli due anni il peso complessivo dei canali digitali sui ricavi del trasporto regionale ha toccato quota 16%. Erano l`8% nel 2017 e il 4% nel 2016.

Infine, le indagini sulla percezione che i clienti hanno della qualità del servizio, condotte da società demoscopiche esterne, registrano un trend positivo. L`ultima, del marzo scorso, rivela che 83 passeggeri su 100 si ritengono sufficientemente soddisfatti per il viaggio nel suo complesso, si tratta di 2,4 punti percentuali in più rispetto a marzo 2017 e più 5,1 punti rispetto a marzo 2016.