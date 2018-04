Trenitalia: aumentano passeggeri e ricavi trasporto regionale

Roma, 27 apr. - Aumentano viaggiatori e ricavi e, al netto dei problemi causati dal maltempo, tengono puntualità e regolarità dei treni regionali di Trenitalia.

Il primo trimestre 2018, contrassegnato dai problemi alla circolazione ferroviaria causati dalle ondate di maltempo che, tra febbraio e marzo, hanno investito molte regioni italiane, si è chiuso per il trasporto regionale Trenitalia con un aumento di viaggiatori di poco superiore a un punto percentuale, una crescita dei ricavi di 2,1% rispetto al 2017 e una puntualità reale e percepita all`89,8%. Migliorano le performance industriali che riducono i ritardi addebitabili direttamente a Trenitalia al solo 2,5% delle circa 6.500 corse giornaliere gestite dalla società del Gruppo FS Italiane (miglior dato degli ultimi 7 anni). La regolarità del servizio si attesta al 97,83%, limitando le corse cancellate per responsabilità di Trenitalia a circa tre su mille, mentre toccano il minimo storico anche gli stop causati da problemi tecnici, che si attestano a una media giornaliera di 6,8 sulle 6.500 corse circolanti in tutta Italia.

Tra le migliori performance del trimestre, vanno registrate quelle ottenute in Calabria, dove la puntualità reale è aumentata di 1,8 p.p. rispetto al 2017, mentre quella teorica, realizzata da Trenitalia considerando i soli ritardi imputabili all`azienda, è migliorata di ben 3,3 p.p. (99,3%). La Sicilia, ugualmente, è cresciuta di 3,2 p.p. (86,7%) in puntualità percepita rispetto al 2017 e di 2,2 p.p. (96,6%) in quella Trenitalia.

L`aumento dei ricavi del 2,1% è riconducibile sia all`efficacia degli stringenti controlli aziendali per contrastare l`evasione sia all`aumento dei passeggeri. Crescono del 21% in circa tre anni i clienti che scelgono il treno regionale per spostamenti nel tempo libero (2015: 78,2% pendolari e 21,8% tempo libero vs 2018: 73,5% pendolari e 26,5% tempo libero).

(Segue)