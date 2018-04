Cir, ricavi e redditività operativa in crescita in I trimestre

Roma, 27 apr. - I ricavi del gruppo CIR nel primo trimestre del 2018 sono ammontati a 710,1 milioni, con un incremento del 4,5% rispetto a 679,5 milioni nel corrispondente periodo nel 2017. L`aumento è dovuto in particolare alla crescita dei ricavi di KOS (+13,4%), principalmente per le acquisizioni effettuate nello scorso esercizio, e di GEDI (+20,7%) per l`integrazione del gruppo ITEDI.

Il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari a 84,8 milioni (11,9% dei ricavi), in aumento del 5,3% rispetto a 80,5 milioni (11,8% dei ricavi) nel primo trimestre 2017.

L`utile netto del gruppo è ammontato a 9,9 milioni rispetto a 13,5 milioni nel primo trimestre del 2017, a causa dei minori risultati della gestione finanziaria.