Governo, Bonafè (Pd): in salita dialogo con M5S, distanze evidenti

Roma, 27 apr. - "Le distanze fra Pd e M5S sono ampie ed evidenti e sono riassumibili nelle due diverse visioni dell'Italia e dell'Europa. A partire dalla lotta alla disoccupazione che si può fare in mille modi, ma non certo con il reddito di cittadinanza sul quale, vogliamo ricordarlo, i grillini hanno impostato la campagna elettorale. Una misura bandiera priva di copertura che la rende automaticamente irrealizzabile, oltre ad essere, a nostro avviso, una forma di assistenzialismo puro". Lo dichiara l'europarlamentare del Pd, Simona Bonafè, ospite di Rainews Studio 24.

"Dopo 50 giorni di teatrini, veti e contro veti fra Di Maio e Salvini - spiega Bonafè - viene chiesta al Pd un'assunzione di responsabilità e un'apertura al dialogo con il Movimento M5S. Come è giusto che sia abbiamo convocato la direzione per fare le dovute valutazioni nel rispetto delle diverse sensibilità che ci sono all'interno del partito, pur nella consapevolezza che la strada per un governo con i grillini è in salita. Non possiamo non considerare - sottolinea Bonafè - come in questi anni di governo Pd il movimento guidato da Di Maio non abbia sostenuto nessuno dei nostri provvedimenti: mi resta difficile capire come, improvvisamente, possa esserci un punto di mediazione, a meno che il loro obiettivo sia solo avere i voti necessari per andare a Palazzo Chigi, di chiunque essi siano: indifferentemente del Pd o della Lega".