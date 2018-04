Infortuni, Anmil: diciamo "no" al lavoro comunque e ad... -2

Roma, 27 apr. - Nel corso del convegno di sabato 28 aprile sarà annunciata l`emissione di un Bando per due borse di studio di 1.000 euro ciascuna, riservate agli studenti delle Facoltà di Giurisprudenza e di Medicina Veterinaria che elaboreranno progetti per la prevenzione della sinistrosità in ambito lavorativo in Abruzzo. Ai lavori coordinati dal Presidente dell`Istituto Zoofilattico Sperimentale dell`Abruzzo e del Molise "G. Caporale", Manola Di Pasquale, interverranno per i saluti di apertura: il Rettore dell`Università degli Studi di Teramo, Luciano D`Amico; il Presidente Regionale Anmil, Nicola Marcozzi; l`Assessore all`Agricoltura della Regione Abruzzo, Dino Pepe; il Presidente dell`Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Teramo, Alberto Davide; il Presidente dell`Ordine degli Avvocati di Teramo, Guerino Ambrosini; il Direttore Regionale Inail Abruzzo, Nicola Negri; il Presidente Nazionale Anmil, Franco Bettoni; il Professore Ordinario di Diritto del lavoro dell`Università degli Studi di Teramo, Michel Martone; il Consulente legale Anmil, Massimiliano Gabrielli; il Magistrato dell`Ufficio degli Studi del Consiglio della Magistratura, Pasquale Serrao D`Aquino; il Fondatore e Presidente Onorario di Nonno Ascoltami, Mauro Menzietti. Concluderà il Convegno il componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Pasquale Serrao D`Aquino.

Invece, domenica 29 aprile, il programma della Marcia prevede: alle ore 8.45 il ritrovo dei partecipanti a Isola del Gran Sasso (Rotonda di S. Gabriele); alle ore 9.30 la partenza verso il Santuario di S. Gabriele al cui interno, alle ore 10.00, si svolgeranno gli interventi di varie autorità, istituzioni e parti sociali; il Sindaco di Isola del Gran Sasso Roberto Di Marco; il Prefetto di Teramo Graziella Palma Maria Patrizi; il Presidente della Regione Abruzzo Luciano D`Alfonso; il Vice Presidente Csm Giovanni Legnini; il Presidente regionale Anmil Abruzzo Nicola Marcozzi; il Presidente Nazionale Anmil Franco Bettoni; il responsabile Ufficio nazionale salute e sicurezza-Cgil Nazionale Sebastiano Calleri. In chiusura dei lavori si terrà poi alle ore 11.45 una messa in memoria del Caduti sul lavoro.

Infine, mentre il Presidente nazionale Anmil Franco Bettoni parteciperà alla tradizionale cerimonia del 1° maggio in Quirinale, a partire dalle ore 12.30 inizierà sull`Arena del Molo di Terracina, la manifestazione #primomaggioterracina con il Patrocinio della Regione Lazio, della "SIAE" e con il contributo del Centro Orizzonte, che si aprirà con la premiazione dei volontari della Protezione Civile che hanno prestato il loro supporto lo scorso anno ad Amatrice. Grazie alla ASD ANMIL SPORT Italia, il Presidente Pierino Dainese e ad alcuni atleti paralimpici, dalle ore 10 sul Lungomare Circe di Terracina, organizzano tornei di Calcio Balilla per persone con disabilità e normodotati, che proseguiranno per l`intera giornata. A partire dalle ore 14, inizierà invece il "concertone".