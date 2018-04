Infortuni, Anmil: diciamo "no" al lavoro comunque e ad ogni costo

Roma, 27 apr. - "Abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per dare voce alle storie delle centinaia di famiglie che soffrono per una perdita che poteva essere evitata anche perché i dati sul fenomeno sono tutt`altro che confortanti". Così il presidente dell`Anmil, Franco Bettoni, alla vigilia delle manifestazioni organizzate dall`Associazione per la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro dedicata quest`anno al lavoro minorile e per la festa del 1 maggio.

Prevista una staffetta di eventi che prende domani a Teramo, con un Convegno su "Infortuni sui luoghi di lavoro e organizzazione degli uffici giudiziari: situazioni, ipotesi e proposte". Sempre a Teramo, domenica 29 aprile, oltre 5mila persone provenienti da tutt`Italia hanno aderito alla 2ª "Marcia Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro" che, spiega l'Anmil, replicando l`esperienza della prima edizione del 2012 ad Assisi, partirà da Isola del Gran Sasso fino al Santuario di San Gabriele.

Il calendario degli appuntamenti vede poi l`Anmil promuovere con il Comune di Terracina, la II edizione di "#primomaggioterracina - Festa per la sicurezza sul lavoro" con il Patrocinio della Regione Lazio, che propone "per il giorno della Festa dei lavoratori un concerto ricco di momenti di riflessione con storie, testimonianze e interventi di chi si confronta ogni giorno con i problemi legati alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali". Il concerto durerà per oltre 8 ore e vedrà sul palco Alfiero e le Erbe Officinali, Dj Amaro, Inna Cantina, Giancane, Esposito, Mirkoeilcane e Wrongonyou e soprattutto testimonianze, interventi di aziende e istituzioni.