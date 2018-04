Salini Impregilo nella short list per contratto in Australia -2

Roma, 27 apr. - Salini Impregilo è peraltro, ancora una volta, leader globale nel settore acqua in termini di ricavi, per il quinto anno consecutivo, secondo la più importante rivista del settore negli Stati Uniti, Engineering News-Record (ENR). Il Gruppo sta, tra l`altro, costruendo in Etiopia quella che una volta realizzata sarà la più grande diga in Africa, la Grand Ethiopian Renaissance Dam, diga che contribuirà ulteriormente a rafforzare la posizione dominante dell`Etiopia come esportatore di energia elettrica, e a rafforzare internamente il suo processo di industrializzazione.

In Tajikistan, infine, sempre nel settore acqua, Salini Impregilo è impegnata nella costruzione dell`impianto idroelettrico di Rogun, la più grande diga nell`Asia centrale e la più alta nel mondo, che produrrà 3.600 MW di energia elettrica - l`equivalente di tre impianti nucleari. L`Australia rappresenta un paese di grande interesse commerciale per Salini Impregilo, che sta anche puntando su altri progetti come il Cross River Rail, per il quale Salini Impregilo è stata inserita in short list per l`aggiudicazione del progetto nelle scorse settimane. Con un valore di stanziamenti governativi previsti di circa 5,4 miliardi di AUD per la sua realizzazione, il Cross River Rail sarà una linea ferroviaria che passerà per 10,2 chilometri attraverso il centro della città di Brisbane, con 5,9 chilometri di percorso in sotterraneo.

Per il momento, Salini Impregilo è attiva nella costruzione di due progetti in Australia: il viadotto d`una nuova linea metropolitana suburbana chiamata Skytrain, praticamente ultimato, che collegherà una periferia di Sydney con il centro della città. In Perth, sta realizzando una nuova linea ferroviaria in sotterraneo chiamata Forrestfield-Airport Link, che unirà il centro della città con l`aeroporto e una zona periferica con un tunnel lungo oltre 8 km.

L`interesse del Gruppo al mercato australiano rientra nell`ambito della strategia di diversificazione dei rischi. Il Gruppo vuole infatti aumentare la sua presenza in mercati dove si presentano buone opportunità di crescita in un contesto di politiche industriali e sistemi regolatori più certi, come in Europa e negli USA. Nel caso dell`Australia, le autorità pubbliche stanno investendo più di 110 miliardi di dollari australiani in infrastrutture, data la forte crescita economica e demografica. I piani di investimenti riguardano soprattutto il trasporto urbano, uno dei settori chiave per il Gruppo.