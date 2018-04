Salini Impregilo nella short list per contratto in Australia

Roma, 27 apr. - La joint-venture guidata Salini Impregilo, dopo quasi un anno di valutazioni da parte del cliente, è entrata nella short list per l`aggiudicazione di un progetto idroelettrico in Australia, del valore totale stimato tra i 3,8 ed i 4,5 miliardi di dollari australiani. Il progetto prevede l`espansione di una rete di gallerie per aumentare la potenza dell`impianto idroelettrico chiamato Snowy Hydro, il più importante del continente australiano.

Il progetto - si legge in un comunicato - rappresenta una nuova sfida per il Gruppo per rafforzare la sua presenza in un paese caratterizzato da un piano ambizioso di investimenti in infrastrutture.

Salini Impregilo ha una esperienza consolidata nella tipologia di impianti idroelettrici di grandi dimensioni e complessità come Snowy Hydro. Si tratta infatti di un impianto cosiddetto "pumped storage scheme", una tipologia di impianti con una forte connotazione di sostenibilità ambientale, che riutilizza l`acqua che passa attraverso le sue turbine, riducendone l`utilizzo e la dispersione.

Un impianto dello stesso tipo è stato realizzato con successo recentemente, in Sudafrica, dove il Gruppo ha costruito il complesso sistema di tunnelling idraulico associato al Progetto idroelettrico di Ingula, situato a circa 350 Km a sud-est di Johannesburg, con cui è stato realizzato un impianto di generazione e pompaggio con potenza totale installata di 1.332 MW, per produrre energia elettrica nelle ore di punta e riutilizzare la stessa acqua pompandola nel bacino a monte nelle ore di minor domanda.

