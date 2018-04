Governo, Giacomelli (Pd): Renzi ritiri le dimissioni

Roma, 27 apr. - "C'è una leadership e credo si debba chiedere a Renzi di assumerla in questa fase". Sono le parole del deputato Pd Antonello Giacomelli, intervistato da Formiche.net sul ruolo dell'ex segretario del Pd nella fase di consultazioni con M5S.

"Le dimissioni di Matteo erano funzionali ad aprire una riflessione interna, una discussione, un confronto, tanto è vero che il Pd aveva individuato un reggente nella figura di Martina, ma aveva previsto l`Assemblea per aprire questa fase nella convinzione che non ci fosse un ruolo che il Pd doveva giocare nella formazione del governo", aggiunge Giacomelli. "Questo scenario è totalmente cambiato, e il Pd ha dovuto rinviare la sua discussione interna, che pure dovrà affrontare; ora però è chiamato dal presidente della Repubblica a una verifica di responsabilità che finora noi non abbiamo mai immaginato di dover assumere".

In questo momento, spiega il sottosegretario al Mise, si deve ripartire dal "Pd che ripropone la leadership politica, le scelte politiche, le posizioni del Pd di questi anni come base ineludibile e credo che debba essere Renzi a farlo". Sul possibile accordo di governo con i 5 Stelle, poi, Giacomelli si dice dubbioso. "Usando un eufemismo - spiega - vedo con moltissima difficoltà dei margini per un esito positivo del confronto con i 5 Stelle". Per individuare le proposte del Pd "basterebbe ripercorrere le scelte fondamentali di questi anni - dalle unioni civili fino alla riforma del mercato del lavoro - le scelte che hanno segnato in materia di diritti, in materia di economia, di diritti sociali l`azione dei governi del Pd. E registrare che posizioni hanno assunto le due forze politiche su quelle scelte", aggiunge Giacomelli.

"Credo che questo sia il passaggio più difficile nella vita del Pd - conclude l'esponente dem - da quando è nato, non lo si può affrontare con una reggenza provvisoria e con la leadership politica sostanziale defilata. Penso sia utile che si prenda atto che dobbiamo dare una risposta in questo nuovo scenario e credo che sia giusto farlo con chi è il riferimento della maggioranza dei parlamentari, della maggioranza dei dirigenti e che riassume anche formalmente il ruolo di guida del Pd nelle scelte difficili di questa fase. Credo insomma che Renzi debba riassumere anche formalmente il ruolo di guida del Pd nelle scelte difficili di questa fase".