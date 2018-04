Governo, Boccia (Pd): un dovere fare passi avanti con M5S

Roma, 27 apr. - "È un nostro dovere fare ulteriori passi in avanti" nel dialogo tra Pd e Movimento 5 Stelle. "All'inizio la posizione del gruppo dirigente del Pd era ancorata ad un inspiegabile non vedo, non sento, non parlo, che mi ricordava le tre scimmiette. Ma non si fa politica rifiutando di ascoltare le intenzioni degli altri. La campagna elettorale è finita, anche se la Lega di Salvini è in campagna elettorale permanente, il Movimento Cinque Stelle è il primo partito del Paese, ha preso il 32% dei voti, si tratta di capire se siamo in grado in maniera responsabile di accendere i motori della legislatura, perché l'alternativa sarebbe un ritorno al voto che reputerei sconsiderato". Aggiungo che la gente da un grande partito di sinistra come il nostro dovrebbe tornare ad essere ed anche dal Movimento Cinque Stelle, che ha un inevitabile animo sociale, si attende un grande patto di Stato contro le povertà. E' quello che abbiamo il dovere di fare, mi auguro che su questi temi il Pd abbia il coraggio di discutere e di confrontarsi. Poi conterà il voto, in democrazia vincono le ragioni di coloro che hanno più voti degli altri". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato del Pd, a Radio Cusano Campus.

Boccia ha spiegato che "gli scontri dialettici tra i partiti avversari sono naturali e fisiologici. Quando non vince nessuno, un governo bisogna assicurarlo. Tra Pd e Movimento Cinque Stelle nonostante gli scontri duri che ci sono stati esistono punti di contatto soprattutto tra i bisogni. Come le misure contro la povertà e le politiche sull'ambiente".

Per Boccia "il corpaccione del Pd è favorevole, poi ci sono molti elettori cauti, alcuni sospettosi e alcuni arrabbiati. Io penso che in ogni elettorato c'è una parte che ragiona di più, un elettorato che ha un approccio laico ai temi, e poi c'è un elettorato più integralista, più di pancia. Se un leader politico asseconda la pancia non svolge bene il proprio ruolo. Un leader politico deve accompagnare verso orizzonti nuovi, spiegare bene quale sia la rotta. Questa è la differenza tra gli statisti e i mestieranti della politica".

Sull'ipotesi che Renzi ritiri le proprie dimissioni Boccia ha detto: "Non penso che sia una buona idea, non avrebbe senso per lui e per la nuova ripartenza del Partito Democratico".