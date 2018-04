Pd, staff Zingaretti: è candidato anti-Renzi? Senza fondamento

Roma, 27 apr. - "In riferimento all'articolo a firma di Fabio Martini pubblicato oggi dal quotidiano 'La Stampa' dal titolo 'Zingaretti candidato anti-Renzi. Anche d'Alema e Bersani con lui' si precisa che quanto viene riportato dall'autore è assolutamente privo di fondamento, almeno per quanto riguarda le notizie relative a Nicola Zingaretti". Lo comunica in una nota l'ufficio stampa di Nicola Zingaretti.

"Il presidente della Regione Lazio infatti - prosegue la nota - non ha mai partecipato a nessuna riunione al Nazareno della corrente orlandiana lo scorso 19 aprile: quel giorno Zingaretti si trovava nella sede del Pd per una riunione della direzione regionale del partito convocata per l'avvio della legislatura in regione, alla presenza dei consiglieri regionali, dei parlamentari, e del gruppo dirigente del partito del Lazio a partire dal Segretario regionale".

"Inoltre, Zingaretti non ha mai affidato a nessuno il compito della stesura di una qualsivoglia mozione congressuale, né tantomeno mai discusso di candidature con leader di altri partiti. Il contributo di Zingaretti nel percorso congressuale sarà definito dopo la decisione sulle date e sarà ufficializzato in maniera pubblica, autonoma, trasparente lontano da correnti e componenti che non hanno più ragione di esistere", conclude la nota.