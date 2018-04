Governo, Romano (Pd): non abbiamo paura del voto anticipato

Roma, 27 apr. - "Non dobbiamo avere paura del voto anticipato anche se questa eventualità sarebbe il risultato del fallimento di Lega e M5S". Lo dice Andrea Romano direttore di Democratica sulle pagine del Foglio.

"Luigi Di Maio - aggiunge Romano - si rivela un pessimo giocatore di poker con la sua minaccia farlocca del ritorno alle urne. Dice di avere quattro assi ma come recita il poeta De Gregori sono di un colore solo. Svendere il Pd per consegnarlo mani e piedi al partito che ha dimostrato di avere una visione radicalmente diversa dalla nostra - sottolinea Romano - sarebbe irresponsabile nei confronti di quegli elettori che non si riconoscono nelle ricette dei 5 Stelle, alle quali noi siamo alternativi. Andare al voto, se costretti dal fallimento dei populisti, significherebbe preservare il valore di un`alternativa al populismo sovranista. Rivolgerci agli italiani significherebbe chiedere quale tipo di ricetta è preferibile".

"Il Pd è purtroppo oggi una forza di minoranza - ha continuato Romano - e al governo avremmo una posizione marginale, saremmo chiamati a subire scelte di altri o sopportare il peso dei fallimenti. In un governo Pd-M5S saremmo figli di un dio minore, con la minima possibilità di influenzare scelte di un governo retto dalla Casaleggio Associati insieme a Di Maio".

"La base del Pd è oggi molto diversa da quella di 20 anni fa, non è identitaria, di opposizione classica ma ha introiettato i valori alla base del riformismo. E` la base che ha sostenuto le nostre riforme al governo. La cultura politica del renzismo è condivisa dalla base del Pd", conclude Andrea Romano.