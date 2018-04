Rbs triplica utili e governo Gb vuole tenerla statale altri 5 anni

Roma, 27 apr. - Utili più che triplicati nel primo trimestre a Royal Bank of Scotland, la banca oggetto di un maxi salvataggio pubblico durante la crisi globale. Ha riportato un risultato netto da 792 milioni di sterline, o 911 milioni di euro, a fronte dei 259 milioni dello stesso periodo di un anno prima. La raccolta è cresciuta del 3% a 3,3 miliardi. La performance netta riflette il venir meno di costi di ristrutturazione e altre poste una tantum che avevano pesato in negativo un anno prima.

Londra tuttavia, spesso capofila dell'esigenza di tenere questi comparti dell'economia in mani private, e che detiene un 71% del capitale di Rbs a seguito del salvataggio, non mostra di avere nessuna fretta di rimetterla sul mercato, a dispetto della sua apparente capacità di tenersi in piedi. Lo scorso anno il Partito conservatore aveva affermato che puntava a riprivatizzarla solo nel 2023.