Intesa Sp, Messina: Intrum grandissima opportunità per dipendenti

Torino, 27 apr. - "Non lasceremo nessuna delle nostre persone in una condizione di difficoltà: con Intrum avranno una grandissima opportunità, il soggetto industriale sarà un campione, verrà applicato il contratto del credito e sarà nell'Abi". Lo ha assicurato il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, replicando ad alcune preoccupazioni dei sindacati espresse dopo l'accordo con il gruppo scandinavo che prevede la costituzione di un operatore di primo piano nel servicing di crediti deteriorati nel mercato italiano, con l'integrazione delle piattaforme italiane di Intesa Sanpaolo e Intrum. Il nuovo soggetto sarà detenuto al 51% da Intrum e al 49% da Intesa.

"Ci prendiamo cura di chi sarà in condizioni di difficoltà che comunque non immagino perchè li mettiamo in una prospettiva di crescita che nel gruppo non avrebbero - ha proseguito Messina - ma la banca rimane la loro banca".