Eni sigla I trim con -2% utili netti e +29,8% utile operativo

Roma, 27 apr. - Eni ha chiuso il primo trimestre del 2018 con un fatturato in lieve moderazione a 17,932 miliardi di euro, lo 0,6 per cento in meno rispetto allo stesso periodo di iun anno prima (18,047 mld), mentre gli utili netti hanno mostrato una limatura del 2% a 946 milioni di euro. L'utile operativo ha però segnato un balzo del 29,8 per cento a 2,38 miliardi di euro, secondo quanto riporta la società con una nota diffusa a seguito dei dati approvati ieri dal Consiglio di amministrazione.

"Risultati eccellenti", ha commentato l'amministratore delegato Claudio Descalzi, rimarcando come il miglioramento abbia superato lo scenario petrolifero. "Rispetto al primo trimestre 2017, con un incremento del prezzo Brent in euro dellf8%, l'utile operativo adjusted di gruppo è aumentato del 30%, mentre la generazione di cassa da risultato e cresciuta del 22%".

"Questi risultati - ha spiegato ancora il manager - sono stati ottenuti principalmente grazie alle maggiori produzioni di idrocarburi, che hanno spinto il risultato operativo E&P con un incremento del 47%. Nel primo trimestre sono inoltre proseguite le azioni di ottimizzazione del nostro portafoglio assets con l'ingresso negli Emirati Arabi Uniti, una delle aree piu produttive al mondo, e la vendita di un ulteriore 10% del campo di Zohr in Egitto".

"Sulla base di questi risultati e della strategia annunciata con il Piano 2018-2021, confermo per il 2018 l'obiettivo di una cash neutrality a un prezzo del Brent pari a 55 dollari al barile", ha concluso Descalzi.