Governo, Fedriga (Lega): andare al governo è un mezzo non un fine

Roma, 27 apr. - "La Lega in questo momento si sta mostrando come la più coerente e leale nei confronti del voto del 4 marzo. Abbiamo cercato di portare avanti proprio quegli impegni che avevamo preso con i cittadini perché è l`unica via per rispettare la scelta degli elettori. Significherebbe sconfessare qualsiasi cosa promesso e detto. Noi a questo gioco non ci stiamo, se si fa un governo fine a se stesso per occupare posizioni di governo a noi non interessa. Il governo è un mezzo, non un fine". Lo ha detto a Radio Radio il candidato leghista alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

"Noi - ha continuato Fedriga - abbiamo sempre detto le cose con chiarezza, ragioniamo su cosa fare per i cittadini, abbiamo degli impegni e vogliamo mantenerli, come la sicurezza, l`abolizione della riforma Fornero e l`abbattimento della pressione fiscale. Ragioniamo su cose concrete. La politica deve fare un passo in dietro, rispetto alle ambizioni personali per far fare un passo in avanti al paese".

Poi, ha detto ancora Fedriga, "se con il 5 Stelle si troverà una unità di azione politica e finirà la stagione dei veti e contro veti allora riusciremo a dare un governo al paese".

Sulle difficoltà che il centrodestra sta vivendo a livello nazionale l'esponente della Lega ha spiegato che "stiamo cercando di agevolare ogni tipo di percorso. Non credo ci siano altre logiche se non delle tensioni pre-elettorali che non si riescono a risolvere. Il problema - ha sottolineato Fedriga - è che se non abbiamo un senso di responsabilità per cambiare il paese, non riusciremo mai ad affrontare i problemi che il paese sta vivendo. Mi auguro che questo feeling tra Movimento 5 Stelle e PD sia solamente una tattica, altrimenti vorrebbe dire che chi ha vinto le elezioni rimanga escluso dal governo e lo facciano invece chi è arrivato secondo e terzo. Servirebbe solamente a far vedere che il voto degli italiani non conta nulla".

Riguardo la direzione del Pd in programma il 3 maggio "sicuramente dopo quella data - ha detto Fedriga - si scoprirà molto e devo ribadire il grande dispiacere nel vedere quella che doveva essere la forza di cambiamento che apre al dialogo con chi il giorno prima diceva essere il peggior governo mai avuto nella storia. Sconfessare tutto in poco tempo per garantirsi la poltrona significherebbe tradire la fiducia di tutti quei cittadini che li hanno votati".