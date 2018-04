Roma, 27 apr. - Alessandro Talotta ha lasciato Tim. Lo rende noto la società ricordando che Talotta ha ricoperto negli ultimi anni il ruolo di presidente e ad della controllata Sparkle e in precedenza incarichi di responsabilità come esperto di reti, servizi e regolamentazione. La società ringrazia Talotta "per l`elevato contributo manageriale prestato e gli fa i migliori auguri per le nuove sfide professionali".