Nielsen: per 2,1 mln italiani preventivi assicurazione online

Roma, 27 apr. - Sono 2,1 milioni gli italiani che nel mese di dicembre 2017 hanno richiesto almeno un preventivo online prima di sottoscrivere una polizza, il 23% in più rispetto al pari periodo dell`anno precedente. È quanto emerge dall`ultimo report eFinance di Nielsen che, a cadenza trimestrale, monitora l`evoluzione del ruolo dei touchpoint digitali nella relazione tra consumatore e istituti finanziari.

Benché il canale di sottoscrizione principale si confermi essere l`agenzia, nel corso di tutto il 2017 si è assistito a un più intenso utilizzo di internet per raccogliere informazioni su prodotti e servizi. Nel caso della RC Auto, il sito delle compagnie assicurative è stato consultato nel 75% dei casi in cui sono state avviate ricerche per confrontare più soluzioni (+5 p.p. rispetto al 2016). Contemporaneamente il numero di chi è entrato in contatto con la propria compagnia tramite app è passato da 0,2 a 0,4 milioni di individui nel mese di dicembre*.

"La sempre maggiore centralità del web nel settore assicurativo" dice Lorenzo Facchinotti, Analytics Consultant Manager Marketing Effectiveness di Nielsen "è legata non solo alla crescita dell`audience internet in generale, ma anche al fatto che alcune compagnie hanno investito sul canale, sia ripensando i propri siti, sia avviando coerenti strategie di comunicazione digitale".