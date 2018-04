Roma, 27 apr. - Il mercato della Corea del Sud guarda con fiducia allo storico colloquio distensivo tra il presidente Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong Un. La Borsa di Seul, con un rialzo dello 0,68% dell'indice Kospi ha segnato la performance più solida dei mercati dell'Asia, mentre la valuta nazionale, il won, ha guadagnato un consistente 0,4 per cento sul dollaro, in una seduta pure rialzista per il biglietto verde.