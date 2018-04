Summit Coree, a Seoul a ruba i noodle freddi serviti al vertice

Roma, 27 apr. - La notizia che il piatto forte del banchetto di chiusura dello storico summit intercoreano in corso a Panmunjom saranno i noodle freddi "naengmyeon", una specialità di Pyongyang, ha prodotto una corsa a Seoul a mangiare questa pietanza molto amata e mangiata prevalentemente in estate. Lo racconta l'agenzia di stampa Yonhap.

Il banchetto finale del summit, in corso sul versante sud della Linea di demarcazione militare, consterà di 10 portate tutte molto simboliche (compreso una versione coreanizzata del Roesti, tributo alla passata esperienza svizzera di Kim). Tra queste la parte del leone la faranno però i noodle freddi preparati da un famoso chef nordcoreano, che ha portato a Panmunjom anche la maccihina per produrli.

"Abbiamo un aumento dei clienti oggi grazie al summit", ha detto uno dei dipendenti del Pildong Myunok, ristorante storico di Seoul famoso per i suoi naengmyeon. "Sostanzialmente abbiamo lo stesso flusso di clineti che registriamo a metà dell'estate". Il locale che si sviluppa su due piani, secondo la Yonhap, prima di mezzogiorno era pieno zeppo di gente. Stessa scena a un altro ristorante storico della capitale sudcoreana, il Bongpiyang. In pochi minuti, dopo la diffusione della notizia, "le macchine hanno iniziato a venire e abbiamo esaurito i posti", ha detto uno dei dipendenti.

Lo stesso Kim, parlando al summit, ha citato i noodle naengmyeon, dicendo che la delegazione "ha fatto il massimo sforzo per trasportarli dal Nord", suscitando i sorrisi nella sala del vertice.

Il summit sta avendo una risonanza enorme in Corea del Sud. Le fasi del vertice sono trasmesse in diretta. Persino i detenuti hanno avuto il permesso di seguire la televisione per "unirsi alla naziona per lo storico momento", ha dichiarato il ministero della Giustizia.

Nelle scuole i televisori sono stati accesi. Una maestra elementare di Seoul, Lee Song-eun, ha raccontato: "I bambini stavano facendo lezione, quando abbiamo acceso la tiv ed è apparso Kim Jong Un. E loro hanno esclamato: 'Ah!' e 'Oh!'".