Sole 24 Ore, Confindustria: cda e management facciano loro parte

Milano, 27 apr. - "Richiamo" di Confindustria, azionista di maggioranza del Sole 24 Ore con il 61,5%, verso il cda e il management della società quotata in Borsa che edita il noto quotidiano finanziario affinchè facciano la loro parte, dopo che l'associazione degli industriali aveva fatto la propria decidendo in autunno di partecipare alla ricapitalizzazione per un importo fino a 30 milioni di euro. Questo il senso dell'intervento svolto da un rappresentante legale di Confindustria durante l'assemblea di bilancio del Sole 24 Ore.

"Confindustria - ha affermato il rappresentante - ha sostenuto il piano e appoggiato l'operato del management e la conferma è che ha sostenuto l'aumento di capitale. Lo scopo era la focalizzazione sul business e l'esecuzione del piano industriale. Sono confortanti i risultati raggiunti sul fronte della riduzione dei costi, però vediamo criticità sullo sviluppo del piano, sulla redditività e sull'allargamento dei ricavi, con la revisione al ribasso di alcuni target".

"Questi segnali, considerata anche importanza che il gruppo riveste, richiedono di assumere azioni concentrandosi sullo sviluppo del business. Occorre ampliare la redditività, valorizzando il patrimonio di competenze concentrandosi sulla mission. In questo percorso - ha sottolineato il rappresentante di Confindustria - l'azionista di riferimento ritiene di aver fatto la propria parte e lo stesso sono richiamati a fare sia il cda che il management operativo, ciascuno nel proprio ruolo".

Confindustria ha comunque preannunciato voto favorevole all'approvazione del bilancio 2017, primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea. L'altro punto previsto è l'approvazione della politica in materia di remunerazione". (segue)